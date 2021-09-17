Джордан Ларссон высказался о конфликте с главным тренером "Спартака"

Фото: инстаграм Джордана Ларссона/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Спартака" Джордан Ларссон опроверг информацию о том, что у него существует конфликт с главным тренером московского клуба Руем Виторией.

"Это фейк, который даже комментировать смешно. У нас с тренером нет и никогда не было проблем. Если кто-то думает, что такие сообщения перед дерби нас потревожат, он ошибается. Наша сила в единстве. Работаем и не отвлекаемся", — приводит слова Ларссона "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 24-летний Ларссон провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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