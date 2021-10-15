Джордан Ларссон высказался о своей неудачной игре в этом сезоне

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Джордан Ларссон высказался о своей неудачной игре в этом сезоне

Фото: инстаграм Джордана Ларссона/Автор неизвестен

Шведский нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон поделился о своей неудачной игре в этом сезоне.

"Я понимаю, что не показывал свой уровень, в прессе было много грязи. Все, что там писали, - чушь, понятия не имею, откуда это берется. Обо мне много говорят. Я понимаю, что болельщики мной недовольны, но я и сам недоволен! Я хочу забивать за "Спартак" в каждом матче, показывать свой лучший футбол. У меня это не получалось, для этого был ряд причин. Летом родился сын, после этого мне нужно было сразу же возвращаться в Россию, и я не видел его два месяца. Мне было сложно переварить это, не думать об этом. Но сейчас он здесь, невеста здесь, а я счастлив и лучше чувствую себя на тренировках. Рассчитываю забить один или даже два гола в матче против "Динамо", - приводит слова Ларссона официальный сайт московского клуба.

В нынешнем сезоне 24-летний Ларссон провел за "Спартак" 11 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2023 года. 

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