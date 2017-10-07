Джордан Лукаку рискует пропустить игру с "Ювентусом"

Защитник "Лацио" Джордан Лукаку может не сыграть с "Ювентусом", сообщает Football Italia.

По информации ресурса, у футболиста диагностирована травма сгибающей мышцы бедра, которую он получил на тренировке сборной Бельгии.

Сообщается, что для восстановления понадобится 7-10 дней.

Поединок "Ювентус" - "Лацио" пройдет 14 октября.

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