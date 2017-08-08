Джордж Томас перешёл в "Лестер"

Теги лестер ситиковентри сити

Джордж Томас перешёл в "Лестер"

"Лестер" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Ковентри" Джорджа Томаса.

20-летний валлиец являлся свободным агентом, однако "лисам" пришлось выплатить "небесно-голубым" 550 тысяч евро в качестве компенсации за воспитание футболиста.

Томас заключил с "Лестером" контракт до лета 2020 года.

Не пропустите: "Лестер" и "Рома" не могут договориться по трансферу Махреза. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро

"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Борнмут 0 0
2 Арсенал Лондон 0 0
3 Брайтон & Хоув Альбион 0 0
4 Бернли 0 0
5 Челси 0 0
6 Кристал Пэлас 0 0
7 Эвертон 0 0
8 Хаддерсфилд Таун 0 0
9 Лестер Сити 0 0
10 Ливерпуль 0 0
11 Манчестер Сити 0 0
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Ньюкасл Юнайтед 0 0
14 Саутгемптон 0 0
15 Сток Сити 0 0
16 Суонси Сити 0 0
17 Тоттенхэм 0 0
18 Уотфорд 0 0
19 Вест Бромвич Альбион 0 0
20 Вест Хэм Юнайтед 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов