Джордж Томас перешёл в "Лестер"

"Лестер" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Ковентри" Джорджа Томаса.

20-летний валлиец являлся свободным агентом, однако "лисам" пришлось выплатить "небесно-голубым" 550 тысяч евро в качестве компенсации за воспитание футболиста.

Томас заключил с "Лестером" контракт до лета 2020 года.

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