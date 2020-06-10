Джордже Деспотович рассказал, почему не состоялся его переход в ЦСКА

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Джордже Деспотович рассказал, почему не состоялся его переход в ЦСКА

Бывший нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович рассказал, что помешало ему стать игроком московского ЦСКА.

"Там, видимо, посчитали, что тренер меня не хочет. Или руководство, не знаю", — сказал Деспотович в прямом эфире на своей странице в Instagram.

28-летний Деспотович выступал за "Оренбург" с 2018 по 2020 годы. За российский клуб он првоел 47 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Ранее он играл за "Црвену Звезду", "Сопот", "Спартак" (Суботица), "Локерен", "Жетысу", "Кайрат", "Астану" и "Тобол". 

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