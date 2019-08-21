Джорджевич: "Аджоев-младший спрашивал меня о правильном питании, а вечером сидел в углу и ел сникерс"

Теги лука джорджевичлокомотив москваарсенал тула

Джорджевич: "Аджоев-младший спрашивал меня о правильном питании, а вечером сидел в углу и ел сникерс"

Нападающий "Локомотива" Лука Джорджевич рассказал, как его бывший партнер по "Арсеналу" Гурам Аджоев-младший спрашивал его о здоровом питании.

"У Аджоев всегда была пара лишних килограммов. Он спрашивал меня о правильном питании, я все подробно рассказывал, а он отвечал: "Понятно, хорошо!".

Вечером после тренировки сходил на ужин, иду в массажную, а в холле, в самом углу, сидит Гурам. Со сникерсом. И смотрит на меня ещё так, ха-ха", - рассказал футболист.

Напомним, на прошлой неделе футболист из "Зенита" перешел в "Локомотив". Два предыдущих сезона он выступал в "Арсенале" Тула на правах аренды.

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