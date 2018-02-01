Джорджевич: "Было ужасно получать деньги в "Зените" ни за что"

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Джорджевич: "Было ужасно получать деньги в "Зените" ни за что"
Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич рассказал, почему он решил покинуть "Зенит".

"Главное для меня возможность играть и прогрессировать. Многие считают, что сидеть на скамейке и просто получать деньги – это просто. Не знаю, как для других, но для меня это огромный стресс. Ужасно, когда ты получаешь деньги ни за что. Если я никого не забыл, то все, кто хотел покинуть "Зенит", ушли из клуба.

Если по окончании сезона поступит предложение от середняка из топ-5 европейских чемпионатов и одновременно "Зенит" захочет меня вернуть с гарантией игрового времени? Такого не бывает – никто не может дать гарантий, что ты будешь играть постоянно. Моя цель – играть за "Зенит", и я предпочту вернуться в Санкт-Петербург. Если я вернусь в "Зенит" и стану играть регулярно, то стану счастливейшим человеком в мире", - приводят слова Джорджевича российские СМИ.

Напомним, что "Арсенал" арендовал форварда у "Зенита" до лета этого года.

В нынешнем сезоне 23-летний Джорджевич провел за "Арсенал" 19 матчей и забил 7 голов.

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