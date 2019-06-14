Джорджевич и Бабурин вернулись в "Зенит" из аренд

Сегодня, 14 июня, "Зенит" провел первую тренировку после отпуска.

В занятие участвовали, игроки, не выступавшие в сборных и вернувшиеся из аренд. Среди них 24-летний форвард Лука Джорджевич, игравший в тульском "Арсенале" и 25-летний вратарь Егор Бабурин, защищавший ворота "Рубина".

На счету Джорджевича в минувшем сезоне 9 голов и 6 ассистов в 26 матчах. У Бабурина 9 сыгранных матчей и 10 пропущенных голов.

"Зенит" в сезоне-2018/19 стал чемпионов России.

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