Джорджевич и Дриусси принесли победу "Зениту" в товарищеском матче

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Джорджевич и Дриусси принесли победу "Зениту" в товарищеском матче

Питерский "Зенит" в товарищеском матче добился победы над швейцарским "Грассхоппером". Победу россиянам принесли голы Луки Джорджевича и Себастьяна Дриусси.

"Зенит" (Россия) - "Грассхоппер" (Швейцария) – 2:0 (1:0)

Голы: Джорджевич, 35 - 1:0, Дриусси, 73 - 2:0

"Зенит": Лодыгин (Кержаков, 46), Анюков (Цаллагов, 64), Нету (Скроботов, 76), Мевля (Каккоев, 84), Набиуллин, Ригони (Оздоев, 64), Эрнани (Юсупов, 64), Нобоа (Краневиттер, 64), Шатов (Дриусси, 62), Мак (Полоз, 64), Джорджевич (Заболотный, 64).

Не пропустите: "Зенит" договорился о проведении товарищеского матча с итальянским грандом. | http://soccernews.ru

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