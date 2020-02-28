Джорджевич: "Меня удивил переход Смолова в "Сельту"
Нападающий московского "Локомотива" Лука Джорджевич прокомментировал уход из клуба конкурента по атаке Фёдора Смолова.
Напомним, что 30-летний россиянин перебрался в "Сельту" на правах аренды до конца сезона.
"Меня его переход удивил, если честно. Я не был с командой, в это время новости не читал. И когда я увидел, что есть такая вероятность, то подумал, что это просто журналисты пишут, что такое не получится, такого не будет. Но всё-таки он перешёл, забил "Реалу" важнейший гол. Я очень счастлив за него, надеюсь, что у него всё получится. Знаю, насколько он хочет играть в Европе, надеюсь, его планы осуществятся", - сказал Джорджевич.
Сам черногорец из-за травмы не играет с середины октября. У него диагностировали повреждение связок колена.
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|Бетис
|20
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|Осасуна
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|Реал Вальядолид
|20
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|20
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|Сельта Виго
|20
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