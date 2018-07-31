Джорджевич может перейти в ЦСКА

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Джорджевич может перейти в ЦСКА

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич может перейти в ЦСКА, об этом сообщил агент футболиста Игор Глушевич.

"Джорджевич может оказаться в ЦСКА. Если клубы договорятся, мы найдём решение по поводу условий личного контракта" - сказал Глушевич.

Напомним, что Джорджевич прошёл сборы с "Зенитом", но не был включён в заявку команды на сезон 2018/19.

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