Джорджевич: "Обидно, что, как только я вышел на поле, "Локо" сразу два забил"

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Джорджевич: "Обидно, что, как только я вышел на поле, "Локо" сразу два забил"

Форвард "Зенита" Лука Джорджевич прокомментировал поражение своей команды в матче с "Локомотивом" (2:3) в рамках Суперкубка России.

"Мы очень огорчены, готовились к этой игре, однако "Локомотив" заслужил эту победу, они были хороши.

Обидно, что когда я вышел на поле, "Локомотив" забил сразу два мяча. Это не очень приятно", - сказал Джорджевич.

Напомним, 14 июля "Зенит" в рамках первого тура чемпионата России сезона-2019/20 сыграет с "Тамбовом". "Локомотив" 15 июля встретится с "Рубином".

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