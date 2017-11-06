Джорджевич: "Почувствовали, что "Арсенал" может замахнуться на что-то серьезное"

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Джорджевич: "Почувствовали, что "Арсенал" может замахнуться на что-то серьезное"Форвард тульского "Арсенала" Лука Джорджевич высказался об успехах своей команды в текущем сезоне.

"Действительно, сейчас нам удался качественный отрезок в чемпионате. Думаю, что очень важной и поворотной стала победа в Грозном, когда мы выиграли у "Ахмата" 2:1 и почувствовали, что можем замахнуться на что-то серьезное. Но все в клубе отдают себе отчет в том, что пока ничего особенно не произошло. Впереди - еще очень много матчей, и никто не хочет останавливаться на достигнутом. Мы будем биться в каждой игре и тогда в конце сезона сможем рассчитывать на по-настоящему хороший результат", - цитирует 23-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, вчера "Арсенал" обыграл "СКА-Хабаровск". | soccernews.ru

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