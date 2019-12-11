Джорджевич показал, как он передвигается после операции на колене

Форвард "Локомотива" Лука Джорджевич в инстаграме опубликовал видео, на котором показал, как восстанавливается после операции на колене.

На видео футболист сначала идет с костылями, но после отбрасывает их и передвигается самостоятельно.

"Спустя пять недель я снова на своих ногах", - написал нападающий.

Напомним, Джорджевич был травмирован в матче 13-го тура РПЛ с "Ахматом". У футболиста было повреждение связок колена.

В этом сезоне футболист участвовал в 6 матчах, отметившись 1 ассистом.

А еще: Симеоне прокомментировал предстоящий матч с "Локомотивом"| http://soccernews.ru