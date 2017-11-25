Джорджевич пожелал удачи "Зениту" в матче против "Спартака"

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич поделился ожиданиями от матча "Зенит" - "Спартак".

"Нам нельзя расслабляться и опускать руки, в пятницу игра против "Спартака". Необходимо еще раз обыграть сильного соперника, у нас это получалось раньше, надеюсь, что выйдет и теперь.

Наверное, нам на руку, что "Спартак" лишь в понедельник сыграет свой матч против "Зенита". Посмотрим, как они подготовятся к нашей игре. Хотел бы, чтобы в "Зенит" победил" - приводят слова Джорджевича российские СМИ.

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