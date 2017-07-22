Джорджевич прокомментировал свой переход в тульский "Арсенал"

Теги арсенал тулалука джорджевич

Джорджевич прокомментировал свой переход в тульский "Арсенал"

Новичок тульского "Арсенала" Лука Джорджевич поделился эмоциями после своего перехода в стан "канониров".

"Я очень счастлив, что приехал сюда. Это хорошая команда. Надеюсь, помогу ей достичь хорошего результата. Следил за "Арсеналом", как и за другими командами. Не будет легко - у каждой команды своя цель на сезон. Думаю, сделаем всё, чтобы хорошо выступить в чемпионате" - сказал черногорец.

Напомним, что тульский "Арсенал" арендовал Джорджевича у "Зенита" на сезон 2017/18. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Тоттенхэм" в результативном поединке переиграл ПСЖ

"Тоттенхэм" в результативном поединке переиграл ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 2 6
2 Краснодар 2 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 ЦСКА Москва 2 3
5 Анжи 2 3
6 Уфа 1 3
7 Ахмат 1 3
8 Спартак Москва 1 1
9 Ростов 1 1
10 Динамо Москва 1 1
11 Урал 1 1
12 Рубин 2 0
13 Арсенал Тула 1 0
14 Амкар 2 0
15 СКА Хабаровск 1 0
16 Тосно 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов