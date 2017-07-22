Джорджевич прокомментировал свой переход в тульский "Арсенал"

Новичок тульского "Арсенала" Лука Джорджевич поделился эмоциями после своего перехода в стан "канониров".

"Я очень счастлив, что приехал сюда. Это хорошая команда. Надеюсь, помогу ей достичь хорошего результата. Следил за "Арсеналом", как и за другими командами. Не будет легко - у каждой команды своя цель на сезон. Думаю, сделаем всё, чтобы хорошо выступить в чемпионате" - сказал черногорец.

Напомним, что тульский "Арсенал" арендовал Джорджевича у "Зенита" на сезон 2017/18. | http://soccernews.ru