Джорджевич провел первую тренировку в "Локомотиве"

Новый игрок "Локомотива" Лука Джорджевич в своем инстаграме опубликовал снимок с главным тренером "железнодорожников" Юрием Семиным.

Под снимком он написал: "Поехали".

Сегодня, 14 августа, футболист впервые тренировался с новой командой. Его игровой номер - 22. Ранее он выступал в "Зените".

А еще: "Локомотив" может пригласить Венгера на пост главного тренера| http://soccernews.ru