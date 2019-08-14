Джорджевич провел первую тренировку в "Локомотиве"

Теги локомотив москвалука джорджевич

Джорджевич провел первую тренировку в "Локомотиве"

Новый игрок "Локомотива" Лука Джорджевич в своем инстаграме опубликовал снимок с главным тренером "железнодорожников" Юрием Семиным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поехали!

Публикация от Luka Djordjevic (@usernameluka)

Под снимком он написал: "Поехали".

Сегодня, 14 августа, футболист впервые тренировался с новой командой. Его игровой номер - 22. Ранее он выступал в "Зените".

А еще: "Локомотив" может пригласить Венгера на пост главного тренера| http://soccernews.ru
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