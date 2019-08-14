Джорджевич провел первую тренировку в "Локомотиве"
Новый игрок "Локомотива" Лука Джорджевич в своем инстаграме опубликовал снимок с главным тренером "железнодорожников" Юрием Семиным.
Под снимком он написал: "Поехали".
Сегодня, 14 августа, футболист впервые тренировался с новой командой. Его игровой номер - 22. Ранее он выступал в "Зените".
А еще: "Локомотив" может пригласить Венгера на пост главного тренера| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Ростов
|5
|11
|3
|ЦСКА Москва
|5
|10
|4
|Краснодар
|5
|10
|5
|Арсенал Тула
|5
|10
|6
|Локомотив Москва
|5
|10
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Урал
|5
|7
|10
|Ахмат
|5
|6
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|5
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
|2
|16
|Оренбург
|5
|1