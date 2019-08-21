Джорджевич рассказал о несостоявшемся трансфере в ЦСКА

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Джорджевич рассказал о несостоявшемся трансфере в ЦСКА

Нападающий "Локомотива" Лука Джорджевич признался, что этим летом мог оказаться в другом московском клубе - ЦСКА.

"В этом году был ещё ближе к трансферу в ЦСКА, чем в прошлом. Были серьёзные разговоры, но в итоге клубы не договорились. ЦСКА мог продать Чалова и взять меня. Прошло время, Чалов никуда не ушёл, и я думал, что уже всё. Оказалось, нет. На меня всё равно претендовали, но спустя день агент сказал, что договориться не удалось", - сказал черногорец.

Напомним, что 12 августа Джорджевич перешёл из "Зенита" в "Локомотив" за 2,5 миллиона евро.

25-летний форвард выступал за "сине-бело-голубых" с 2012 года и четыре раза сдавался в аренду.

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