Джорджевич рассказал, почему не получил российское гражданство

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Джорджевич рассказал, почему не получил российское гражданство

Нападающий московского "Локомотива" Лука Джорджевич высказался по поводу возможного получения российского паспорта.

"Мне кажется, что я во многом уже русский, я чувствую это каждый день в маленьких жизненных ситуациях. Многие вещи я делаю как русский. Наверное, это понятно, потому что я давно живу в России, в крупных городах, и почувствовал, что такое жить в мегаполисе. Я ведь приехал из небольшого города и не знал этого, а сейчас уже нет дискомфорта.

Российский паспорт? Я думал об этом, но, похоже, сейчас это невозможно. Я общался с клубом, там посмотрели и сказали, что нет возможности", - сказал Джорджевич.

Черногорец перебрался в Россию в 2012 году. До "Локомотива" он выступал за "Зенит" и тульский "Арсенал".

За сборную своей страны Джорджевич уже заигран - он забил 1 гол в 11 матчах.

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