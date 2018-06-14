Джорджевич сменил "Лацио" на "Кьево"

Нападающий Филип Джорджевич покинул "Лацио".

Вчера футболист подписал контракт с "Кьево". На сайте клуба говорится, что серб сменил клубную прописку на правах свободного агента.

В прошлом сезоне 30-летний футболист на поле не выходил из-за дисквалификации.

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