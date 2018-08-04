Джорджевич стал игроком тульского "Арсенала"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич перебрался в тульский "Арсенал".

Как сообщает официальный сайт клуба, "Арсенал" арендовал футболиста на один сезон.

Напомним, что в прошлом сезоне Джорджевич также выступал за "Арсенал", где забил 7 голов в 22 матчах.

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