Джорджевич стал лучшим игроком "Арсенала" в матче с "Крыльями Советов"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич, который сейчас играет в составе "Арсенала", стал лучшим игроком матча 21-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:0).

24-летний черногорский нападающий отметился голом в этой встрече, забитый мяч стал победным для тульской команды.

"В официальной группе ВКонтакте завершилось голосование за звание лучшего игрока матча с "Крыльями Советов". Победу с солидным преимуществом одержал форвард Лука Джорджевич", - написал "Арсенал".

"Арсенал" с 30 баллами расположился на 7 строчке турнирной таблицы РПЛ.

Не пропустите: Известный болельщик "Зенита" прокомментировал поражение команды в матче с "Вильярреалом"| http://soccernews.ru