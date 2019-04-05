Джорджевич стал лучшим игроком "Арсенала" в матче с "Крыльями Советов"

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Джорджевич стал лучшим игроком "Арсенала" в матче с "Крыльями Советов"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич, который сейчас играет в составе "Арсенала", стал лучшим игроком матча 21-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:0).

24-летний черногорский нападающий отметился голом в этой встрече, забитый мяч стал победным для тульской команды. 

"В официальной группе ВКонтакте завершилось голосование за звание лучшего игрока матча с "Крыльями Советов". Победу с солидным преимуществом одержал форвард Лука Джорджевич", - написал "Арсенал".

"Арсенал" с 30 баллами расположился на 7 строчке турнирной таблицы РПЛ.

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