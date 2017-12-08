Джорджевич установил рекорд тульского "Арсенала"

Форвард тульского "Арсенала" Лука Джорджевич поразил ворота "Урала" в матче 20-го тура чемпионата России.

Этот гол стал для 23-летнего черногорца, права на которого принадлежат "Зениту", седьмым в составе "канониров" в рамках РФПЛ.

Таким образом, Джорджевич установил рекорд "Арсенала" по этому показателю, превзойдя достижение аргентинца Федерико Расича (6). | http://soccernews.ru