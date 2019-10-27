Джорджевич: "Уже известно, что у меня будет операция через 10-12 дней"
Форвард "Локомотива" Лука Джорджевич рассказал, когда пройдет его операция на ноге. Об этом сообщается на официальном сайте.
"Уже известно, что у меня будет операция через 10-12 дней. Операция будет проходить в Испании", - сказал игрок.
Напомним, футболист был травмирован в матче 13-го тура РПЛ с "Ахматом" (2:0). Позже стало известно, что у игрока разрыв крестообразных связок.
Этим лето Джорджевич перешел из "Зенита" в "Локомотив". За "железнодорожников" он провел 5 матчей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|2
|Локомотив Москва
|13
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|13
|27
|5
|ЦСКА Москва
|13
|26
|6
|Урал
|14
|18
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Рубин
|14
|16
|9
|Арсенал Тула
|14
|16
|10
|Уфа
|14
|16
|11
|Спартак Москва
|13
|15
|12
|Оренбург
|13
|14
|13
|Сочи
|14
|13
|14
|Ахмат
|14
|13
|15
|Динамо Москва
|13
|11
|16
|Тамбов
|14
|11