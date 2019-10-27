Джорджевич: "Уже известно, что у меня будет операция через 10-12 дней"

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Джорджевич: "Уже известно, что у меня будет операция через 10-12 дней"

Форвард "Локомотива" Лука Джорджевич рассказал, когда пройдет его операция на ноге. Об этом сообщается на официальном сайте.

"Уже известно, что у меня будет операция через 10-12 дней. Операция будет проходить в Испании", - сказал игрок.

Напомним, футболист был травмирован в матче 13-го тура РПЛ с "Ахматом" (2:0). Позже стало известно, что у игрока разрыв крестообразных связок.

Этим лето Джорджевич перешел из "Зенита" в "Локомотив". За "железнодорожников" он провел 5 матчей.

А еще: "Спартак" разгромил "Локомотив" в гостевом матче РПЛ | http://soccernews.ru
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