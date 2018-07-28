Джорджевич заинтересовал три клуба РФПЛ

Форвард "Зенита" Лука Джорджевич пользуется спросом среди других российских клубов.

На 24-летнего черногорца претендуют "Уфа", "Ростов" и "Оренбург".

Сам Джорджевич, который прошлый сезон провёл на правах аренды в тульском "Арсенале", хотел бы остаться в "Зените", однако главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак пока не рассчитывает на нападающего.

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