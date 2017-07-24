Джорджевичу запретили играть за тульский "Арсенал" против "Зенита"
Игор Глушевич, агент нападающего тульского "Арсенала" Луки Джорджевича, сообщил что его клиенту запрещено играть против "Зенита", которому принадлежат права на футболиста.
"По условиям аренды Джорджевич не сможет играть против "Зенита", петербургский клуб настоял на этом. Видимо, боятся" - сказал агент.
Не пропустите: Джорджевич прокомментировал свой переход в тульский "Арсенал". | http://soccernews.ru
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|Ахмат
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|Урал
|2
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|Уфа
|2
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|7
|ЦСКА Москва
|2
|3
|8
|Анжи
|2
|3
|9
|Арсенал Тула
|2
|3
|10
|Спартак Москва
|2
|2
|11
|Динамо Москва
|2
|1
|12
|Ростов
|2
|1
|13
|Рубин
|2
|0
|14
|Амкар
|2
|0
|15
|СКА Хабаровск
|2
|0
|16
|Тосно
|2
|0