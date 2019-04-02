Возлюбленна Криштиану Роналду Джорджиана Родригес опровергла слухи о своей беременности. Об этом сообщает Hola.

Ранее сообщалось, что, когда девушка присутствовала на матче отборочного турнира Евро-2020 между сборными Португалии и Сербии (1:1), многие заметили, что Джорджиана, вероятно, находится в положении.

"На тот момент я все время находилась в перелетах и ела макароны четыре дня подряд. Также, я все еще восстанавливаюсь после предыдущих родов", - сказала девушка.

У футболиста и Родригес четверо детей. Ранее португалец говорил, что мечтает иметь 7 детей.

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