Джорджиана Родригес опровергла слухи о своей беременности
Возлюбленна Криштиану Роналду Джорджиана Родригес опровергла слухи о своей беременности. Об этом сообщает Hola.
Ранее сообщалось, что, когда девушка присутствовала на матче отборочного турнира Евро-2020 между сборными Португалии и Сербии (1:1), многие заметили, что Джорджиана, вероятно, находится в положении.
"На тот момент я все время находилась в перелетах и ела макароны четыре дня подряд. Также, я все еще восстанавливаюсь после предыдущих родов", - сказала девушка.
У футболиста и Родригес четверо детей. Ранее португалец говорил, что мечтает иметь 7 детей.
А еще: Джорджина Родригес посвятила трогательный пост Роналду после бенефиса португальца в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|59
|3
|Реал Мадрид
|29
|57
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Валенсия
|29
|43
|7
|Севилья
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|37
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Эспаньол
|29
|34
|15
|Леванте
|29
|32
|16
|Реал Вальядолид
|29
|30
|17
|Вильярреал
|29
|29
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|29
|24
|20
|Уэска
|29
|22