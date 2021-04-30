Джорджина эффектно прорекламировала купальник
Фото инстаграм Джорджины Родригес
Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, опубликовала новую фотографию в инстаграме.
Эффектная модель прорекламировала купальник и заодно похвасталась своей идеальной фигурой.
Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболиста девочку. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.
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|26
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|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
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|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
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|Удинезе
|26
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|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|27
|25
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|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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