Джорджина опубликовала две горячие фотографии в купальнике

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Джорджина опубликовала две горячие фотографии в купальнике

Фото инстаграм Джорджины Родригес

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выложила в инстаграме новые пикантные снимки.

Модель в рамках рекламной кампании сделала фотографии в двух купальниках и выложила их на своей странице.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболиста девочку. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

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