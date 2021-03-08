Джорджина опубликовала новые фотографии из Монако

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Джорджина опубликовала новые фотографии из Монако

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, поделилась в инстаграме новыми снимками.

Эффектная модель находится в Монако. Судя по фото, она путешествует на яхте.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболиста девочку. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

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