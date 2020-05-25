Джорджина опубликовала милое семейное фото с Роналду и детьми

Теги ювентускриштиану роналду

Джорджина опубликовала милое семейное фото с Роналду и детьми

Джорджина Родригес, невеста нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выложила в инстаграме семейный снимок.

На фото девушка, футболист и их дети отдыхают в бассейне.

"Мы шли не глядя друг на друга, но зная, что должны встретиться", - подписала Джорджина свой пост.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. #mivida

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

В текущем сезоне 35-летний Роналду сыграл 32 матча за "Ювентус", забил 25 голов и сделал 4 ассиста.

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