Джорджина опубликовала очень откровенную фотографию с яхты

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Джорджина опубликовала очень откровенную фотографию с яхты

Фото: инстаграм Джорджины Родригес/Автор неизвестен

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала фотографию, на которой она, возможно, изображена без нижнего белья.

"Русалка", - написала Джорджина в своем Instagram. 

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболиста девочку. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

В завершившемся сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Джорджина показала, как она плавает в купальнике под водой. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Моя Джоржина просто конфетка! И она знает как позировать. Скажу по секрету, попка у неё божественной красоты. Даже Бадр так говорит. А мой любимый Бадр никогда не врёт!

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