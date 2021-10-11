Джорджина опубликовала яркие фото из Венеции

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Джорджина опубликовала яркие фото из Венеции

Фото: инстаграм Джорджины Родригес/Автор неизвестен

Джорджина Родригес, девушка нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала фотографии из итальянского города Венеция.

Фотографиями без подписи девушка поделилась в своем инстаграме. На них она стоит в воде и держит в руках туфли.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболиста девочку. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" шесть матчей и забить пять голов.

Не пропустите: Джорджина опубликовала очень откровенную фотографию с яхты. | http://soccernews.ru
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