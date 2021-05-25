Джорджина отдохнула на яхте и побывала на гонке Формулы-1

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Джорджина отдохнула на яхте и побывала на гонке Формулы-1

Фото инстаграм Джорджины Родригес

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, опубликовала в инстаграме ряд новых фотографий.

Судя по снимкам, невеста звёздного футболиста сначала каталась на яхте в компании детей, а затем посетила Гран-при Монако. В гонке Формулы-1 она поддержала итальянскую команду Феррари.

Ранее модель показала соблазнительное фото в купальнике.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболиста девочку. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

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