Джорджина отправилась в Мадрид на частном самолёте Роналду, чтобы раздать подарки детям
Джорджина Родригес, девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, примет участие в благотворительной акции.
По информации The Sun, возлюбленная звёздного португальца полетела в Мадрид на частном самолёте футболиста.
В испанской столице Джорджина будет раздавать подарки к Рождеству детям, находящимся под опекой. Это произойдет в рамках сотрудничества с неправительственной организацией Nuevo Futuro.
Напомним, что невеста Роналду является уроженкой Испании, с юных лет она жила в Мадриде, где и познакомилась с форвардом во время его выступлений за "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17