Джорджина отправилась в Мадрид на частном самолёте Роналду, чтобы раздать подарки детям

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Джорджина отправилась в Мадрид на частном самолёте Роналду, чтобы раздать подарки детям

Джорджина Родригес, девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, примет участие в благотворительной акции.

По информации The Sun, возлюбленная звёздного португальца полетела в Мадрид на частном самолёте футболиста.

В испанской столице Джорджина будет раздавать подарки к Рождеству детям, находящимся под опекой. Это произойдет в рамках сотрудничества с неправительственной организацией Nuevo Futuro.

Напомним, что невеста Роналду является уроженкой Испании, с юных лет она жила в Мадриде, где и познакомилась с форвардом во время его выступлений за "Реал".

Не пропустите: Роналду определился со своим будущим в "Ювентусе". | http://soccernews.ru
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