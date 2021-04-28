Джорджина отправилась в Париж на личном самолете Роналду (фото)

Фото: инстаграм Джорджины Родригес/Автор неизвестен

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, отправилась в Париж на личном самолете футболиста.

"Привет, Париж", - написала Джорджина в своем Instagram.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболиста девочку. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 39 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал четыре результативные передачи.

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