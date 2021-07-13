Джорджина показала, как она плавает в купальнике под водой (видео)

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Джорджина показала, как она плавает в купальнике под водой (видео)

Фото: инстаграм Джорджины Родригес/Автор неизвестен

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, показала как она плавает в купальнике под водой.

Судя по геолокации, видео снято на испанском острове Мальорка.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболиста девочку. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

В завершившемся сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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