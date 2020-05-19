Джорджина показала, как Роналду играет с детьми
Джорджина Родригес, невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, опубликовала в инстаграме фото и видеоролик, показав как её возлюбленный играет с детьми.
Напомним, что у пары есть совместная дочь Алана Мартина, кроме того, они воспитывают старшего сына Криштиану, а также двойняшек Мэтью и Еву.
Me encanta pasar días todos juntos jugando y aprendiendo. Disfrutándonos. Si hay algo que podemos sacar en positivo de este aislamiento es que los momentos más felices los creamos nosotros mismos y son el 99% del tiempo. Los pequeños momentos, las cosas cotidianas, la familia. Os amo ❤️
В текущем сезоне 35-летний Роналду сыграл 32 матча за "Ювентус", забил 25 голов и сделал 4 ассиста.
Ожидается, что сегодня звёздный португалец возобновит тренировки на клубной базе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16