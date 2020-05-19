Джорджина показала, как Роналду играет с детьми

Джорджина Родригес, невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, опубликовала в инстаграме фото и видеоролик, показав как её возлюбленный играет с детьми.

Напомним, что у пары есть совместная дочь Алана Мартина, кроме того, они воспитывают старшего сына Криштиану, а также двойняшек Мэтью и Еву.

В текущем сезоне 35-летний Роналду сыграл 32 матча за "Ювентус", забил 25 голов и сделал 4 ассиста.

Ожидается, что сегодня звёздный португалец возобновит тренировки на клубной базе.

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