Джорджина показала, как Роналду украсил дом к Рождеству
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, показала, как они украсили дом.
В доме уже стоит огромная елка, возле которой сидит Санта-Клаус, одетый в белое. Рядом находятся белый медведь и два маленьких тюленя. В дальнем конце комнаты расположились олени, снеговики и подарки.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 10 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Экс-игрок "Барселоны" Артур: "Роналду просто офигенный". | http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" не выявили победителя в матче АПЛ
-
"Зенит" обыграл "Динамо" и вышел на чистое первое место в РПЛ
-
"Марсель" обыграл "Монако" Головина в Лиге 1
-
Игрок "Сочи" отреагировал на обвинения, что он ударил тренера "Спартака"
-
"Штутгарт" уничтожил дортмундскую "Боруссию", "РБ Лейпциг" сильнее "Вердера" и другие результаты 11-го тура Бундеслиги
Лента новостей
-
"Зенит" теряет Кержакова
-
Джорджина показала, как Роналду украсил дом к Рождеству
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла третий подряд домашний матч
-
"Торино" в результативном матче проиграл "Удинезе"
-
Гол Левандовски спас "Бавария" от поражения в матче с "Унионом"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" не выявили победителя в матче АПЛ
-
1
Куман отреагировал на информацию о недовольстве им игроков "Барселоны"
-
"Спартак" выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с "Сочи"
-
Между Тедеско и вратарем "Сочи" произошел конфликт (видео)
-
Тренер "Сочи" раскрыл подробности конфликта c Тедеско
-
РПЛ сделала официальное заявление по поводу конфликта после матча "Сочи" - "Спартак"
-
"Зенит" обыграл "Динамо" и вышел на чистое первое место в РПЛ
-
"Марсель" обыграл "Монако" Головина в Лиге 1
-
"Динамо" Киев - "Колос" - 2:2 (видеообзор матча)
-
Игрок "Сочи" отреагировал на обвинения, что он ударил тренера "Спартака"
-
"Севилья" вырвала победу в матче с "Хетафе"
-
Киевское "Динамо" упустило победу над "Колосом"
-
"Ньюкасл" дома одолел "Вест Бромвич"
-
Тедеско: "В перерыве матча с "Сочи" мне было сказано, что это не моя страна и я могу уехать"
-
Тренер "Сочи" прокомментировал конфликт после матча со "Спартаком"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17