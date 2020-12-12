Джорджина показала, как Роналду украсил дом к Рождеству

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, показала, как они украсили дом.

В доме уже стоит огромная елка, возле которой сидит Санта-Клаус, одетый в белое. Рядом находятся белый медведь и два маленьких тюленя. В дальнем конце комнаты расположились олени, снеговики и подарки.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 10 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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