Джорджина поздравила Роналду с получением награды Golden Foot

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, опубликовала в инстаграме поздравительный пост, адресованный своему возлюбленному.

Напомним, что накануне звёздный португалец стал обладателем награды Golden Foot, которая вручается игрокам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.

"Поздравляю, любовь моя. Ты заслужил всё это и даже больше", - написала девушка, прикрепив несколько фото 35-летнего форварда с церемонии награждения.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 13 матчей, забил 16 голов и сделал 1 ассист.

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