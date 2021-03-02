Джорджина рассказала, какими качествами её покорил Роналду

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Джорджина рассказала, какими качествами её покорил Роналду

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, раскрыла некоторые детали отношений со звёздным футболистом.

"Я многому у него научилась. Он помогает, учит и мотивирует меня. Сначала мне было стыдно тренироваться вместе с ним. Это же сам Роналду. Но впоследствии всё изменилось. Он - моё вдохновение и большая любовь. Семья - мой приоритет, мои дети и мой муж на первом месте.

Криштиану - отличный отец и лучший муж. О таком я когда-то мечтала. Он всегда старается стать лучше. Он очень самокритичен, ответственен и любит то, чем занимается. Он меня полностью удивил и покорил этими качествами. Идеальное сочетание", - цитирует Джорджину Football Italia.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболиста девочку. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

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