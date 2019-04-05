Джорджина Родригес - об отношениях с Роналду: "Это была любовь с первого взгляда для обоих"

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Джорджина Родригес - об отношениях с Роналду: "Это была любовь с первого взгляда для обоих"

Джорджина Родригес, девушка форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, рассказала о знакомстве с футболистом.

"Впервые мы встретились в магазине Gucci, где я работала продавцом. Через несколько дней мы снова увиделись на мероприятии другого бренда. Тогда мы смогли пообщаться в непринуждённой обстановке. Это была любовь с первого взгляда для обоих", - рассказала модель. 

25-летняя Родригес и 34-летний Роналду начали встречаться в 2016 году, а в ноябре 2017-го у них родилась дочь Алана Мартина.

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