Джорджина Родригес - об отношениях с Роналду: "Это была любовь с первого взгляда для обоих"
Джорджина Родригес, девушка форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, рассказала о знакомстве с футболистом.
"Впервые мы встретились в магазине Gucci, где я работала продавцом. Через несколько дней мы снова увиделись на мероприятии другого бренда. Тогда мы смогли пообщаться в непринуждённой обстановке. Это была любовь с первого взгляда для обоих", - рассказала модель.
25-летняя Родригес и 34-летний Роналду начали встречаться в 2016 году, а в ноябре 2017-го у них родилась дочь Алана Мартина.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|81
|2
|Наполи
|30
|63
|3
|Интер Милан
|30
|56
|4
|Милан
|30
|52
|5
|Аталанта
|30
|51
|6
|Лацио
|29
|48
|7
|Рома
|30
|48
|8
|Торино
|30
|48
|9
|Сампдория
|30
|45
|10
|Фиорентина
|30
|39
|11
|Сассуоло
|30
|35
|12
|Дженоа
|30
|33
|13
|Кальяри
|30
|33
|14
|Парма
|30
|33
|15
|СПАЛ
|30
|32
|16
|Удинезе
|29
|29
|17
|Эмполи
|30
|28
|18
|Болонья
|30
|27
|19
|Фрозиноне
|30
|20
|20
|Кьево
|30
|11