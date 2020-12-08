Джорджина Родригес опубликовала фото из личного самолёта Роналду
Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выложила в инстаграме фотоподборку своего полёта на личном самолёте возлюбленного.
Судя по снимкам, девушка отправилась в путешествие с детьми звёздного футболиста.
35-летний португалец купил бизнес-джет Gulfstream G200 в 2015 году. Элитное приобретение обошлось в 19 миллионов евро.
Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболиста девочку. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.
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|Интер Милан
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|Аталанта
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|Рома
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|6
|Наполи
|26
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|8
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|Парма
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|36
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|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|Торино
|26
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|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
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|26
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