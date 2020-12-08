Джорджина Родригес опубликовала фото из личного самолёта Роналду

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Джорджина Родригес опубликовала фото из личного самолёта Роналду

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выложила в инстаграме фотоподборку своего полёта на личном самолёте возлюбленного.

Судя по снимкам, девушка отправилась в путешествие с детьми звёздного футболиста.

35-летний португалец купил бизнес-джет Gulfstream G200 в 2015 году. Элитное приобретение обошлось в 19 миллионов евро.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболиста девочку. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

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