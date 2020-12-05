Джорджина Родригес показала свою растяжку на палубе яхты

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, похвасталась фантастической физической формой.

На палубе яхты возлюбленная звёздного португальца продемонстрировала свою растяжку. Получилось эффектно, зацените!

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболиста девочку. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

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