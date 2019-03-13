Джорджина Родригес посвятила трогательный пост Роналду после бенефиса португальца в Лиге Чемпионов

Джорджина Родригес, девушка форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, посвятила трогательный пост в инстаграме своему возлюбленному после его бенефиса в Лиге Чемпионов.

Напомним, что 34-летний португалец оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против "Атлетико". Это принесло "старой синьоре" победу со счётом 3:0 и путёвку в следующую стадию турнира.

"Эти 3:0 никто не украдёт. Ты заслужил это, и дело не только в сегодняшнем хет-трике. Ты заслужил это своей преданностью и всем тем, что даёшь своему клубу. Ты ведёшь за собой партнёров и тренера. Мы восхищаемся тобой и поддерживаем каждый день. Карма существует. Бог об этом знает и благоволит тебе, потому что мир футбола – твой. Мы любим тебя. Криштианиту, Матео, Ева, Алана, Джорджина", - написала Родригес, прикрепив детскую фотографию звёздного португальца.

Также стоит отметить, что испанская модель расплакалась, когда Роналду забил третий гол в ворота "матрасников".

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