Джорджина высмеяла комментарий Анчелотти о Роналду
Фото: инстаграм Роналду
Джорджина Родригес, невеста форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, посмеялась над комментарием наставника "Реала" Карло Анчелотти.
Итальянский специалист отреагировал на слухи о возможном возвращении Роналду в "Реал".
"Криштиану - легенда "Реала", и я его очень люблю и уважаю. Однако я никогда не думал подписывать его", - написал Анчелотти в твиттере.
В комментариях к записи Джорджина написала: "Хахахаха"
Читайте также: Роналду прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Реал". | http://soccernews.ru
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