Джорджина высмеяла комментарий Анчелотти о Роналду

Фото: инстаграм Роналду

Джорджина Родригес, невеста форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, посмеялась над комментарием наставника "Реала" Карло Анчелотти.

Итальянский специалист отреагировал на слухи о возможном возвращении Роналду в "Реал".

"Криштиану - легенда "Реала", и я его очень люблю и уважаю. Однако я никогда не думал подписывать его", - написал Анчелотти в твиттере.

В комментариях к записи Джорджина написала: "Хахахаха"

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