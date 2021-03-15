Джорджина ярко отреагировала на новый рекорд Роналду
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, отреагировала на новый рекорд футболиста, который превзошел легендарного бразильца Пеле по числу голов в официальных матчах.
Роналду сделал хет-трик в матче чемпионата Италии с "Кальяри" (3:1) и на его счету стало 770 голов.
"Зевс", - написала Джорджина в сториз своего Instagram, опубликовав фотографию Роналду с короной на голове.
Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболиста девочку. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.
В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 33 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал четыре результативные передачи.
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|Хеллас Верона
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|10
|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|27
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|26
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