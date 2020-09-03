Джорджиньо Вейналдум прокомментировал информацию о переходе в "Барселону"
Голландский полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум опроверг информацию о своем предстоящем переходе в "Барселону".
"Это слухи. Больше мне сказать нечего", - приводит слова Вейналдума Mirror.
Ранее сообщалось, что голландец договорился с каталонским клубом по условиям трехлетнего контракта, а "Барселона" согласовала трансфер хавбека за 15 миллионов евро.
29-летний Вейналдум выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, провел за клуб 187 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Ливерпуль" готов продать Вейналдума в "Барселону" ради другого трансфера. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
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|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18