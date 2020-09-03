Джорджиньо Вейналдум прокомментировал информацию о переходе в "Барселону"

Голландский полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум опроверг информацию о своем предстоящем переходе в "Барселону".

"Это слухи. Больше мне сказать нечего", - приводит слова Вейналдума Mirror.

Ранее сообщалось, что голландец договорился с каталонским клубом по условиям трехлетнего контракта, а "Барселона" согласовала трансфер хавбека за 15 миллионов евро.

29-летний Вейналдум выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, провел за клуб 187 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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