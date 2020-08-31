Джорджо Кьеллини рассказал, когда завершит карьеру

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Джорджо Кьеллини рассказал, когда завершит карьеру

Защитник туринского "Ювентуса" и сборной Италии Джорджо Кьеллини не исключил вероятности завершения карьеры через год.

"Возможно, я завершу карьеру после Евро-2020. Могу сказать, что если меня возьмут на чемпионат Европы, то это будет означать, что я снова играю на топ-уровне. Я буду счастлив, если это произойдет. В новом сезоне я надеюсь играть как можно больше", - приводит слова Кьеллини Football Italia.

36-летний Кьеллини выступает за "Ювентус" 2005 года, провел за клуб 510 матчей во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. За сборную Италии он сыграл 103 матча и забил восемь мячей.

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