Джоуи Бартон напал на тренера "Барнсли"

Наставник "Флитвуд Таун" Джоуи Бартон, известный в прошлом скандальный футболист, избил тренера "Барнсли" Дэниела Штенделя.

По сведениям Times Sunday, инцидент произошел после очной игры команд в третьем английском дивизионе. Сообщается, что Бартон напал на своего коллегу в подтрибунном помещении и выбил ему два зуба.

Полиция уже начала расследование, однако ни клубы, ни лига официальных комментарий по этому случаю еще на давали.

Отметим, что поединок завершился победой "Барнсли" со счетом 4:2.

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